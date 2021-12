Mannheim. Zwar beginnt am Mittwoch, 15. Dezember, der Seniorengottesdienst in der St. Aegidiuskirche um 14 Uhr, aber das adventliche Beisammensein beim „Forum älter werden“ in St. Clara fällt wegen der aktuellen Lage aus. Das teilt Gisela Warzok mit.

