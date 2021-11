Wie die ADG vorweihnachtlichen Lichterglanz nach Mannheim-Schwetzingerstadt bringt

Auch in diesem Jahr war auf die Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim-Ost (ADG) Verlass. Die Mitglieder haben es trotz des schwierigen Corona-Jahres wieder geschafft, eine stattliche Tanne zu organisieren, die auf dem ADG-Platz Ecke Seckenheimer-/Augartenstraße aufgestellt und im Beisein zahlreicher Gäste illuminiert wurde.

ADG-Vorsitzender Alex Lastovezki dankte den Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement, ohne die Aktionen wie die Weihnachtsbaumaufstellung nicht möglich wären. Sein besonderer Dank galt Beirat Markus Hör, der die Lichterketten und Kugeln an der Weihnachtstanne angebracht hatte. Lastovezki dankte auch dem 2. Vorsitzenden, Ulrich Nievelstein, der nicht nur den Wein für den Glühwein bei Winzer Kleinmann in der Südpfalz besorgt hatte, sondern außerdem als Mundschenk die vielen Gäste mit Getränken versorgte.

Der Nikolaus verteilt Geschenke an die Kinder. © Sylvia Osthues

Anregende Gespräche

„Die ADG wünscht allen Bürgern ein ruhiges, gesundes Jahresende und viel Zuversicht für 2022“, sagte der Vorsitzende. Dann war es soweit. Mit der nötigen Stromzufuhr durch Anrainer Helmut Beier wurde der fünf Meter hohen, prächtig gewachsenen Tanne ihr festlicher Glanz verliehen und brachte die Augen der zahlreich erschienenen Bürger und Gäste aus der Politik zum Strahlen.

Bei Glühwein und angeregten Gesprächen kam Weihnachtsstimmung auf: Der Nikolaus kam und beschenkte die kleinen Gäste mit Leuchtbändchen. Eins für jeden Arm gab es für Rita. Die Augen des 17 Monate alten Mädchens strahlten. „Die Weihnachtsbaumaktion der ADG ist super und toll trotz Corona“, fanden ihre Eltern, Anja und Gunnar Seidel.

„Es sind die Menschen im Stadtteil, für die wir das machen“, betonte Michael Maas. Der 3. Vorsitzender des Gewerbevereins erklärte: „Viele ältere Menschen sind in der Coronazeit einsam.“ Er hoffe, „dass sie gesund bleiben und dass sie nach wie vor den Gewerbetreibenden vor Ort die Treue halten, die sich gerade in der Pandemiezeit als verlässliche Partner erwiesen haben“. In Zeiten, in denen kurze Wege von Vorteil sind, seien die Betriebe für sie da gewesen.