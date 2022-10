Vier Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall in Mannheim-Oststadt

Mannheim. Vier Verletzte und ein hoher Sachschaden – das ist die Bilanz nach einem Unfall in Mannheim-Oststadt in der Nacht auf Samstag. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Augustaanlage / Ecke Otto-Beck-Straße gegen 1.30 Uhr. Ein 51-jähriger Fahrer missachtete dort die Vorfahrt. Beim Unfall wurden vier Personen, darunter auch der 51-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in eine nahegelegene Klinik. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 25 000 Euro.

