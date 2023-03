Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw in der Mannheimer-Oststadt

Mannheim. Mehrere Autos sind am frühen Montagabend gegen 18.30 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Varnholt-Allee (B37), in Höhe der Fahrlachstraße, in Fahrtrichtung Heidelberg, verwickelt gewesen. Nach Polizeiangaben kommt es durch die Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren.

Die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Über den Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild ist derzeit noch nichts bekannt.