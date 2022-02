Unfall mit hohem Sachschaden am Planetarium

Mannheim. In der Nacht zum Sonntag ist es an der Ampelanlage Wilhelm-Varnholt-Allee Ecke Schubertstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dies teilte die Polizei Mannheim mit. Ein 27-jähriger Mercedes-Benz Fahrer befuhr die Wilhelm-Varnholt-Allee in Fahrtrichtung Augustanlage. An der Kreuzung zur Schubertstraße kollidierte er mit einem Audi A3 der aus der Seckenheimer Straße kam. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Audi mehrfach um die eigene Achse und kam in der Schubertstraße zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes gab an, sich bei dem Zusammenstoß am Knie

verletzt zu haben, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Die 50-jährige Fahrerin des Audi A3 blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 55 000,- Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben beider Parteien zu dem Unfallhergang bedarf es zur Klärung der

Unfallursache weiterer Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim Oststadt hat diese hierzu übernommen.

