Unbekannte stehlen in Mannheim Laptop aus Auto – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Mannheim-Oststadt einen Laptop und Geld aus einem geparkten Wagen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Seitenscheibe des am Hans-Reschke-Ufer in Höhe eines Restaurants geparkten Wagens zwischen 18.30 bis 22.35 Uhr auf unbekannte Weise eingeschlagen. Anschließend wurde vom Beifahrersitz eine schwarze Laptoptasche entwendet, in der sich neben einem Laptop diverse technische Utensilien befanden. In der Laptoptasche befand sich auch noch eine Geldbörse. Die Polizei schätzt den Schaden am beschädigten Auto auf 250 Euro und den Diebstahlschaden auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0621 174 3310 zu melden.

