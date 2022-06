Ukraine-Begegnungscafé in der Oststadt

Mannheim-Oststadt. Der TSV Mannheim von 1846 lädt ein zum Ukraine-Begegnungscafé am Samstag, 4. Juni, von 15 bis 18 Uhr im Vereinsgebäude am Hans-Reschke-Ufer 4a. Speziell für Gäste aus der Ukraine, die in Neuostheim oder der Oststadt wohnen, und alle deutschen Kindern und Familien, bietet der TSV künftig jeden ersten Samstag im Monat ein Begegnungscafé an. Die Kinder werden von Übungsleitern betreut und können kostenfrei in den Luisenpark gehen oder sich auf dem TSV-Gelände sportlich betätigen. Die Mütter haben währenddessen Zeit, einmal abzuschalten, sich auszutauschen und bei Kaffee die leckeren selbst gebackenen Kuchen genießen.

