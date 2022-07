Täter stehlen Radsätze an zehn Autos in Mannheim-Oststadt – hoher Sachschaden

Mannheim. Unbekannte Täter haben die kompletten Radsätze von zehn Autos in Mannheim-Oststadt demontiert und gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter im Zeitraum von Mittwochabend, 22 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr aktiv. Für die Demontage bockten sie die Fahrzeuge, die auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße geparkt waren, auf Steine auf. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 50 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 3310 in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht E-Scooter stößt in Mannheim mit Bus zusammen – Zeugen gesucht Mehr erfahren