Senior in der Schwetzingerstadt in Mannheim bestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein 80-Jähriger ist am Mittwoch bestohlen worden, wie die Polizei berichtet. Kurz vor 10 Uhr verwickelte ein Unbekannter den Senioren in der Schwetzinger Straße in ein Gespräch. Der Verdächtige erkundigte sich nach Wechselgeld für einen Parkautomaten. Nach dem Gespräch bemerkte der 80-Jährige, dass aus seinem Geldbeutel rund 600 Euro fehlten. Wie genau der Tatverdächtige an das Geld gelangte, wird ermittelt. Der Täter war laut Beschreibung 1,80 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, hat kurze dunkelblonde Haare und trug einen dunkelblauen Pullover und eine graue Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter 0621/17 43 31 0 entgegen.

