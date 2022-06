Schockanrufer erbeutet hohe Summe von 73-jähriger Mannheimerin

Mannheim. Eine 73-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen von einem sogenannten Schockanrufer angerufen worden – und hat letztlich 25 000 Euro übergeben. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich gegen 11 Uhr ein angeblicher Polizeibeamter bei der 73-jährigen Frau in der Augustaanlage. Er schilderte der Frau, dass er Polizeibeamter sei und dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer U-Haft sollte die Frau 84 000 Euro aufbringen. Die Frau hob nach Angaben der Polizei einen Teilbetrag von 25 000 Euro ab und übergab diesen gegen 14 Uhr on der Mannheimer Innenstadt einer fremden Frau. Zu einer Übergabe der restlichen 59 000 Euro kam es nicht, weil er Frau dann Zweifel kamen und sie die „richtige“ Polizei kontaktierte. Die Polizei beschreibt die Täterin wie folgt: Sie ist 30 bis 40 Jahre alt, hat eine normale Statur, süd bis südosteuropäisches Aussehen, mit heller Haut, rundes Gesicht, dunkle Haare, Hornbrille, rosa Mund-Nasenbedeckung, dunkelblauer Kapuzenpullover, die Täterin sprach ohne Akzent.

