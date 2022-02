Neuordnung des Gehwegparkens in Mannheim – Pilotprojekt startet

Mannheim. Die Stadt Mannheim bringt im Stadtteil Schwetzingerstadt/Oststadt neue Markierungen an den Straßenrändern an, um das Gehwegparken neu zu ordnen. Zudem sollen Parkstände jeweils an Beginn und Ende mit Winkeln angesprüht und durchgezogene Linien nicht mehr ausgeführt werden. Wie die Verwaltung am Dienstag mitteilte, handelt es sich hierbei um ein Pilotprojekt, um erste Erkenntnisse zur Optimierung der Ablaufplanung zu sammeln. Denn: Das ungeordnete Parken auf Gehwegen wird in Baden-Württemberg aufgrund eines Erlasses des Verkehrsministeriums nicht mehr geduldet.

Laut Mitteilung der Stadt vom Dienstag haben die Markierungen in der Schwetzingerstadt/Oststadt allerdings noch keine Gültigkeit. Sie sollen im Anschluss an das Projekt gemeinsam mit der Gesamtkonzeption zum Ablauf des Pilotprojekts dem jeweiligen Bezirksrat und dem Mannheimer Gemeinderat vorgestellt werden, bevor die stadtweite Umsetzung beginnt.