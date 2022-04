Neunjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim. Ein Neunjähriger ist am Mittwochabend in Mannheim-Oststadt auf die Straße gerannt und bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog der Fahrer eines Autos gegen 18 Uhr von L6 / M5 kommend nach links in die Straße zwischen M5 / M6 ab. Plötzlich rannte ein Kind zwischen den am rechten Rand parkenden Autos auf die Straße. Der Fahrer schaffte es nicht, rechtzeitig zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt, vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei geringer Sachschaden von einigen hundert Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim war zur Unfallaufnahme vor Ort.

