Mannheim. Ein unbekannter Täter hat von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in Mannheim-Schwetzingerstadt an mehreren geparkten Pkws die Seitenspiegel mutwillig beschädigt. Wie die Polizei berichtet, waren bislang fünf Fahrzeuge in der Richard-Wagner-Straße von den Beschädigungen betroffen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter der Rufnummer 0621 441125, zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1