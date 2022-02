Mann streift bei Unfall parkendes Auto in Mannheim und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt. Ein bislang unbekannter Fahrer hat in Mannheim-Schwetzingerstadt einen ordnungsgemäß geparkten Wagen am Straßenrand gestreift. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Vorfall von Dienstagnacht auf Mittwochmorgen in der Schwetzinger Straße ereignet. Die Geschädigte bemerkte den Streifschaden erst am darauf folgenden Morgen und verständigte die Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621 174 3310 in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1