Mannheim/Heidelberg. Ein 22-Jähriger steht in dringendem Verdacht, am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr vor einem Hotel in der Augustaanlage mit einem Messer einem 21-jährigen Mann in Tötungsabsicht zwei Mal in die Brust gestochen zu haben. Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim erlitt der 21-Jährige hierbei drei Stichwunden, zwei im Brustbereich und eine am Bein, die im Rahmen einer Notoperation medizinisch versorgt wurden. Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Beschuldigte am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den 22-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits polizeilich mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist, erlassen. Er wurde nach der Vorführung bei dem Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls wegen Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim, insbesondere zu dem Hintergrund des Angriffes, dauern derzeit an.