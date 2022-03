Mann entblößt sich auf der Straße vor einer 27-Jährigen

Mannheim. Eine junge Frau ist am Montag in Mannheim-Oststadt von einem Mann belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß die 27-Jährige gegen 02.00 Uhr in ihrem Auto in der Tattersallstraße als sich der unbekannte etwa 40-Jährige vor ihr entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die junge Frau verständigte sofort die Polizei, jedoch ergriff der Mann darauf die Flucht. Er wird als ungepflegt mit Bart und dunklem Trainingsanzug beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1