Mannheim. Ein Küchenbrand in Mannheim-Oststadt hat einen Feuerwehreinsatz am Montagabend ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, war eine verschmorte Plastikschüssel auf dem Herd Ursache. Ein Feuerwehrtrupp hat die Schüssel unter Atemschutz entfernt und die Wohnung in der Tullastraße belüftet. Keiner der Bewohner war mehr in der Wohnung gewesen und niemand ist verletzt worden.

