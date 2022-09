Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in Mannheim

Mannheim. Zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag in Mannheim-Oststadt in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Beide Frauen, 28 und Mitte dreißig, kannten sich bereits und liefen sich auf der Helmut-Schmidt-Brücke über den Weg, berichtet die Polizei. Ein kurzer verbaler Streit artete in eine Handgreiflichkeit aus. Zwei Zeuginnen, die mit dem Fahrrad über die Brücke fuhren, schritten ein. Alle Beteiligten setzten danach ihre Wege fort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Nötigung. Beide Zeuginnen werden gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-3310 zu melden.