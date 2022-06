Gewerbetreibende in Mannheim-Schwetzingerstadt konsolidieren sich

Instagram-Auftritt, Weinfest und Weihnachtsbaumaufstellung: In Zeiten von Corona hat sich die Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost e.V. (ADG) kleinere Aktionen einfallen lassen, um die Bürger dazu zu bewegen, im örtlichen Handel einzukaufen. „Gleiches gilt auch in diesem Jahr“, betont Vorsitzender Alex Lastovezki, seit 2021 der neue Vorsitzende des Gewerbevereins, der damit Ralf Knapp ablöste.

Die Situation für Gewerbetreibende habe sich mittlerweile „zwar eingependelt“, doch Gewerbetreibende seien während der Pandemie unterschiedlich stark betroffen. Gerade die Gastronomie sei am stärksten betroffen. Die Lage für den Handel bezeichnet er mit den geltenden Corona-Regeln als „erträglich“. „Sieben Mitglieder sind ausgeschieden“, bedauerte Lastovezki. Auf der anderen Seite habe die Aktionsgemeinschaft acht neue Gewerbetreibende gewonnen und zählt mithin derzeit 53 Mitglieder.

Seinem neuen Team dankte der Vorsitzende für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Wegen der Pandemie habe die ADG im vergangenen Jahr keine Beiträge von ihren Mitgliedern eingezogen. Das führe in diesem Jahre zur Streichung laufender Ausgaben. „Wir haben die Ausgaben zurückgefahren und suchen neue Mitglieder zur Unterstützung, weil nur gemeinsame Vereinsarbeit die Mitglieder nach vorne bringt“, sagte Lastovezki. „Wir mussten alles reduzieren und sind nicht so stabil wie im Vorjahr“, ergänzte sein Stellvertreter, Ulrich Nievelstein.

Die ADG wäre aber bereit gewesen, das Stadtteilfest Schwetzingerstadt/Oststadt, das wieder ausfällt, zu unterstützen. Dagegen ist die ADG in diesem Jahr nicht bereit, erneut die Organisation der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ zu übernehmen. Zum einen weil Helfer fehlen, zum anderen weil bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr nichts für die ADG herausgesprungen sei. Nievelstein ärgerte das Verhalten der sogenannten „Trittbrettfahrer“. Keiner der Nichtmitglieder habe sich an die geltenden Corona-Regeln gehalten. Außer habe sich keiner der Besucher für Kunst interessiert, sondern es sei eine reine Konsumveranstaltung gewesen. „Kunst und Musik interessierte niemand, die wollten nur konsumieren“, bedauerte er.

Lastovezki fügte ergänzend hinzu, dass man heute auch noch nicht wisse, wie es im Herbst aussieht mit der Corona-Lage. „Große Veranstaltungen hätten zwar alle gern, aber wer soll das organisieren?“, fragte der Vorsitzende. Sie seien nur drei Leute im Vorstand. Gesucht werde ein neuer Schatzmeister, da Maik Stübig beruflich sehr stark eingebunden sei.

Rundgang mit Band

Dennoch durften sich die ADG-Mitglieder auch dieses Jahr wieder drei Aktionen wünschen: Instagram-Auftritt, Weinfest und Weihnachtsbaumaufstellung. Für das Weinfest im Oktober hat der Gewerbeverein beim Bezirksbeirat einen Antrag auf Unterstützung gestellt. Der Vorsitzende hat außerdem noch eine „coole Idee“ in petto: „Was man noch machen kann, wie La Fete in Weinheim am 1. Juli, ist ein Rundgang mit Musikband zu verschiedenen Gastronomiebetrieben im Stadtteil, beispielsweise Luni, Universe, Lemberg und Familie Maas Cateringservice.“