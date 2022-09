Falsche Versicherungsvertreter erbeuten Bargeld in der Schwetzingerstadt

Mannheim. Betrüger haben in der Rheinhäuser Straße in der Schwetzingerstadt rund 1000 Euro Bargeld und einen Safeschlüssel erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, klingelten zwei Unbekannte am Montag gegen 13.45 Uhr an der Tür und gaben sich als Versicherungsvertreter aus, die wegen eines angeblichen Wasserschadens im Haus nach Schäden sehen müssten.

Nachdem einer der beiden Täter in die Wohnung gelassen wurde, entwendete dieser unbemerkt das Geld und den Schlüssel. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/1743310 zu melden.