Exhibitionist zeigt sich jungen Frauen in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Exhibitionist hat sich vor zwei 23-jährigen Frauen am frühen Samstagmorgen in Mannheim - Schwetzingerstadt entblößt. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Unbekannte gegen 2 Uhr die jungen Frauen, welche sich auf dem Nachhauseweg zwischen Plankenkopf und Seckenheimer Straße befanden, an und zeigte ihnen sein erigiertes Glied. Die jungen Frauen schrien daraufhin den Unbekannten aus dem Affekt heraus an, welcher sich lachend in Richtung Innenstadt entfernte. Eine Fahndung nach dem unbekannten Mann blieb erfolglos.

Er wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, kurze, braune Haare, heller Teint, ungepflegter Vollbart, bekleidet mit T-Shirt und heller Jeans. Zudem soll der Mann gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Das Sexualdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/174-3310.

