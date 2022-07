Einbruch in Kiosk in der Schwetzingerstadt - Täter entwendet Zigarettenschachteln

Mannheim. Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Kiosk in der Kopernikusstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drang der männliche Täter gewaltsam in das Innere des Ladens ein und entwendete eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln, ein Smartphone, sowie Bargeld.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die gegen 4.40 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621/1743310, zu melden.

