70-Jähriger bei Verkehrsunfall in der Schwetzinger Straße schwer verletzt

Mannheim. An der Kreuzung Schwetzinger Straße / Kopernikusstraße in Mannheim ist es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 70-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden ist. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge wollte der 26-jährige Fahrer eines Opels von der Kopernikusstraße in die Schwetzinger Straße einbiegen und übersah hierbei vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 70-jährigen Fußgänger, welcher zu diesem Zeitpunkt die Schwetzinger Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger in Form mehrerer Knochenbrüche verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Informationen zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4220 mit der Verkehrspolizei Mannheim in Verbindung zu setzen.