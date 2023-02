37-Jähriger zerkratzt in der Mannheimer Oststadt Autos

Mannheim. Ein 37-Jähriger hat am Dienstagmittag mindestens vier geparkte Autos in Mannheim mit einem Bohrkopf zerkratzte. Kurz nach 11 Uhr wurde ein Zeuge auf den Mann in der Spinozastraße aufmerksam, der die Fahrzeuge über die gesamte Länge beschädigte, und verständigte das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Den alarmierten Beamten gelang nach kurzer Verfolgung zu Fuß die Festnahme des 37-Jährigen. Sein Motiv für die Tat ist derzeit noch unbekannt. Der verursachte Schaden beziffert sich auf mindestens 10.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der Festgenommene zuvor auch andere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe beschädigt hat. Betroffene, die bislang keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen haben, können sich unter der Telefonnummer: 0621 /1743310 melden.