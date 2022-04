Mannheim. Ein 36-Jähriger ist am späten Freitagabend mit seinem Auto in Mannheim in die Leitplanke gefahren. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn der B38a (Höhe SAP Arena) ins Schleudern. Er blieb unverletzt, jedoch musste sein Fahrzeug nach dem Aufprall abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

