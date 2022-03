32-jähriger Autofahrer baut in Mannheim Unfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim. Ein 32-Jähriger hat am Montagvormittag im Stadtteil Schwetzingerstadt einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Wagen in der Schlachthofstraße in Richtung Fahrlachstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf das Gelände einer Waschanlage missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 27-jährigen Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vorübergehend blockiert. Es ergaben sich jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1