25-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge - weitere Geschädigte gesucht

Mannheim. Ein 25-jähriger Mann hat im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt am frühen Sonntagmorgen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen kurz vor 3 Uhr einen Mann, der in der Rheinhäuser Straße randalieren und geparkte Fahrzeuge beschädigen würde. Der 25-Jährige wurde durch Zeugen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten. Er war merklich betrunken. Ein späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Vor Ort konnten die Beamten ein Motorrad und ein Motorroller festgestellt werden, die von dem jungen Mann umgeworfen und beschädigt wurden. Um zu verhindern, dass der Mann weiter randaliert, begleiteten die Beamten ihn zu seiner Wohnung. Da er diese jedoch wieder verließ, wurde er schließlich in Polizeigewahrsam genommen. Nachdem er in der Arrestzelle seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.



Weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge bei diesem Vorfall beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 bei der Polizei zu melden.



