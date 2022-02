21-Jährige belästigt - Mann stellt sich in Mannheim-Oststadt unsittlich zur Schau

Mannheim. Ein noch unbekannter Mann hat sich am frühen Samstagmorgen gegenüber einer jungen Frau unsittlich zur Schau gestellt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Mann. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Mannes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 1.35 Uhr fiel einer 21-jährigen Frau, die im Bereich der Roonstraße im Mannheimer Stadtteil Oststadt in ihrem Fahrzeug saß, eine männliche Person auf, die sich in unmittelbare Nähe ihres Fahrzeugs stellte. Im weiteren Verlauf stellte sich der Unbekannte ihr gegenüber unsittlich zur Schau. Nachdem sich die junge Frau durch das Klopfen an ihre Fahrzeugscheibe bemerkbar machte flüchtete der Unbekannte in Richtung Friedensplatz.

Die 21-Jährige konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: Der Mann soll zwischen 45 und 55 Jahre alt sein, circa 170 cm groß und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Jacke, Jeans und eine schwarze Mütze.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch Kriminalkommissariat Mannheim geführt. Zeugen oder Personen die Hinweise geben können werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefonnummer 0621/1743310, aufzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2