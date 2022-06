19-Jähriger überschlägt sich mit Auto in Mannheim und flüchtet

Mannheim-Oststadt. Ein betrunkener Autofahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen überschlagen und versucht von der Unfallstelle in Mannheim-Oststadt zu flüchten. Da er laut Polizei vermutlich zu schnell fuhr, kam er in der Kurve zur Gottlieb-Daimler-Straße von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Wagen mehrfach und kollidierte mit einem Findling im Grünstreifen. Durch den Aufprall flogen Fahrzeugteile umher und beschädigten ein Kunstobjekt in der Nähe der Unfallstelle. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 22.000 Euro geschätzt.

Der 19-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und versuchte seine Kennzeichen abzuschrauben. Er entfernte sich unerlaubt und stieg in ein anderes Auto ein. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten den jungen Mann ermitteln und festnehmen. Sie stellten fest, dass er unter Einfluss von Alkohol stand.