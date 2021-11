Wunsch nach mehr Sichtbarkeit - Diskussion über das jüdische Leben in Mannheim

Mannheim. 2021 feiert Deutschland 1700 Jahre jüdisches Leben. Bei den Einander-Aktionstage diskutierten jetzt Mitglieder der jüdischen und christlichen Gemeinden im Trafohaus über das jüdische Leben in Mannheim – gesichert durch Polizeipräsenz.

Daniel Bockmeyer, Leiter Quartiersbüro Schwetzingerstadt, nannte zunächst einige Eckpunkte: Circa Mitte des 17. Jahrhunderts begann das jüdische Leben in Mannheim. Die jüdische Gemeinde trug maßgeblich zur Stadtentwicklung bei. Im Oktober 1940 beendete die Deportation der badischen und pfälzischen Juden nach Gurs das jüdische Gemeindeleben in Mannheim.

Gemeinde hat rund 500 Mitglieder

Mehr als 2000 jüdische Menschen aus Mannheim kamen ums Leben. Seit 1987 gibt es wieder eine Synagoge in Mannheim im Quadrat F 3. Im Jahr 2012 gehörten zur Jüdischen Gemeinde Mannheim circa 500 Personen. Elina Brustinova, Vorsitzende des Stadtjugendrings, gehört zur jüdischen Gemeinde. Auf die Frage, wie bei ihr jüdisches Leben im Alltag stattfindet, erklärte sie: In der Ukraine, wo sie geboren wurde, sei das für ihre Familie noch kein großes Thema gewesen.

Erst in Deutschland sei sie damit in Berührung gekommen, habe Feste und Traditionen kennengelernt. Sie sei kein religiöser Mensch. „Doch die Jüdische Gemeinde, wo ich viel über Religion gelernt habe, wurde zu einem wichtigen Bestandteil in meinem Leben.“

Max Martin vom Verein „Gegen das Vergessen“, der gegründet wurde, um die gleichnamige Ausstellung von Luigi Toscano mit Porträts von Überlebenden des Holocausts in Schulen und Bildungsinstituten zu zeigen, erklärte: Während die Kulturtage in Heidelberg sehr sichtbar waren, seien sie für ihn in Mannheim nicht sichtbar gewesen.

Stadtrat Chris Rihm (Grüne), Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft Rhein Neckar, berichtete, er nehme das jüdische Leben in Mannheim sehr ambivalent wahr, zum einen wegen der Pandemie, zum anderen nach Ereignissen, wie der drei Anschläge im Jahr auf die Synagoge in Mannheim, oder an Gedenktagen. Er würde sich „viel mehr positive Sichtbarkeit wünschen“.

Möglichkeiten des Kennenlernens

Bei der Demo im Ehrenhof des Schlosses sei er von der Polizei aufgefordert worden, sich umzuziehen. Wegen seines israelischen T-Shirts bestehe die Gefahr, angegriffen zu werden. „Angesichts des in den letzten Jahren gestiegenen Antisemitismus muss auch die Politik in Mannheim das Thema diskutieren“, sagte der Stadtrat.

Doch vor der Kundgebung im Schlosshof habe er viele Ratschläge erhalten, was er nicht sagen dürfe. „In Mannheim darf man manches nicht thematisieren“, bedauerte Rihm. Für Brustinova ist es eine „individuelle Sache“, wie man mit sichtbaren Zeichen des Judentums umgeht. Sie gehe relativ offen damit um und könne sich an keine Situation erinnern, in Mannheim angefeindet worden zu sein. Dass die Synagoge durch die Polizei gesichert werden muss, mache sie traurig. Zum Thema, warum die jüdischen Kulturtage in Mannheim nicht beworben wurden, erklärte sie: „Weil man sehr gut abwägen muss, wenn eine Veranstaltung im jüdischen Zentrum stattfindet.“

Sie versuche nun, über den Stadtjugendring, das jüdische Leben in Mannheim sichtbar zu machen. Die Jüdische Gemeinde, die gut vernetzt sei in der Stadt, biete viele Möglichkeiten des Kennenlernens. Um jüdisches Leben mehr in die Stadtgesellschaft zu tragen, will Rihm sich bei der RNV für eine entsprechende Beschriftung einer Straßenbahn und im Gemeinderat für eine stärkere Anschubfinanzierung für den Deutsch-Israelischen Schüleraustausch einsetzen.