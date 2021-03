Nachdem die Kontaktbeschränkungen weiter anhalten, aber immer noch nicht alles repariert ist, geht die ChristusFriedenGemeinde mit dem Repair-Café der Friedenskirche neue Wege. In Form einer Videokonferenz am Samstag, 13. März, von 11 bis 13 Uhr, an der alle Interessenten teilnehmen können, werden Reparaturen an Geräten gezeigt sowie Tipps und Tricks zur selbstständigen Reparatur gegeben.

Anmeldung erforderlich

AdUnit urban-intext1

Nicht nur, was sich noch mit zwei Händen transportieren lässt, wird repariert, sondern alles, was zuhause nicht mehr funktioniert. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse christusfriedengemeinde@ekma.de bis zu diesem Donnerstag, 11. März, erforderlich. ost