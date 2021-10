Tempo 30 auf der Augustaanlage - auch tagsüber

Die SPD-Bezirksbeirätin in der Schwetzingerstadt/Oststadt, Nazan Kapan, und ihr Kollege Christian Soeder möchten, dass die Stadt überprüft, ob im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten für die Fahrradspuren auf der Augustaanlage nicht dort dauerhaft Tempo 30 eingeführt werden könnte. „Das wäre nicht nur für die Anwohnerinnen und Anwohner ein lärmschutzpolitischer Gewinn, sondern auch mit einem Sicherheitsgewinn für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer verbunden“, so Kapan.

„Und gut für die Umwelt und das städtische Mikroklima wäre es ebenfalls“, ergänzt Soeder. Kapan und Soeder verweisen in diesem Zusammenhang auf das entsprechende Lärmgutachten aus dem Jahr 2015, das eine Einführung von Tempo 30 in der Augustaanlage vorsah. Immerhin sei nun beschlossen worden, dass nachts zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30 gelten soll, so Kapan. „Das muss aber auch kontrolliert werden.“

Antrag an Verwaltung

In einem Antrag an die Verwaltung haben Soeder und Kapan nun gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Bezirksbeirat gefordert, die Einhaltung der nächtlichen Tempo-30-Regelung zu überwachen. „Außerdem soll die Verwaltung darlegen, welche Hürden es rechtlich für die Einführung einer Tempo-30-Regelung auch tagsüber gibt“, so Soeder. Der Umbau der Augustaanlage hat im September begonnen. Er ist Teil des 21-Punkte-Handlungsprogramms der Stadt, mit dem seit 2009 Verbesserungen für den Radverkehr umgesetzt werden. aph