Spaß bei Sport und Spiel

Samstagmorgen um 10 Uhr: Auf der Freizeitwiese im Luisenpark herrscht reger Sport- und Spielbetrieb. Buben und Mädel schießen mit Hockey-Schlägern Bälle ins Tor, vergleichen ihre Schnelligkeit beim Zehnmeter-Sprint oder testen ihr Reaktionsvermögen. „Raus aus dem Haus“ lautete das Motto beim Mitmachangebot des TSV Mannheim Hockey e.V. (TSVMH) – ein eigenständiger Verein im TSV Mannheim von 1846 mit insgesamt 500 Mitgliedern, davon 300 Kinder und Jugendliche.

In Stadtteilen unterwegs

„Die Kinder nach Corona wieder in Bewegung bringen“, ist das erklärte Ziel von Vereinsmanager Heiko Dambach. Training oder Spiele seien im Lockdown leider nicht möglich gewesen, bedauerte er. Der TSVMH habe zwar Online-Training angeboten – doch mit mäßigem Erfolg. Dambach, der selbst kleine Kinder hat, weiß wie schwer es ist, die Kleinen für ein solches Training zu motivieren. „Hockey ist ein Mannschaftssport, da spielt auch das Soziale, der Kontakt zu den Trainern und Mitspielern eine große Rolle“, erläuterte er. „Wenn die Menschen nicht zu uns kommen, dann kommen wir eben zu ihnen“, sagte der Vereinsmanager.

Vier Wochenenden im Juli waren die Trainer Carlos Gomez, Heiko Dambach und Philipp Schmidt mit ihrem Mitmachangebot in verschiedenen Mannheimer Stadtteilen unterwegs, und das mit großem Erfolg. Zahlreiche Kinder von 3 bis 12 Jahren haben das Angebot genutzt – am Anfang im Luisenpark, beim Schnuppertraining im TSVMH, auf dem Pfalzplatz im Lindenhof, bei der Wasserturmanlage in Seckenheim und am Schluss noch einmal im Luisenpark: Auf der Spielwiese bauten Dambach, Gomez und zwei Spieler der 1. Mannschaft des TSVMH einen Parcours mit sechs Stationen auf: Zwar nieselte es am Anfang. Doch gegen Mittag klarte die Sonne auf und die Kinder mit ihren Eltern strömten herbei, darunter sogar ein kompletter Kindergeburtstag.

Nils Grünenwald und Nick Striebel, die in der 1. Bundesliga spielen, zeigten den Mädchen und Jungen, wie sie den Hockey-Schläger halten und den Ball mit der flachen Seite des Schlägers führen müssen. „Unser Wissen an die Jüngeren weiterzugeben, das macht Spaß“, sagten sie. „Von insgesamt 70 Kindern waren 80 Prozent wirklich an einem weiteren Training interessiert“, freute sich Dambach.

Besonders der Trainings-Shuttle sorgte bei den Eltern für Begeisterung. Neben der Delta Kids Initiative des TSVMH, die einen ganzjährigen Hort, Feriencamps und eine Ballschule anbietet, entlastet der Verein Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, indem er die Kinder zum Training abholt. Die vier Achtsitzer-Busse des TSVMH fahren feste Stadtteile an und sammeln die Kinder bei ihren Horten ein. Aktuell sind das die Stadtteile Almenhof, Lindenhof, Neckarau, Neuhermsheim, Neuostheim und Seckenheim – wobei die Liste nach Bedarf erweitert werden kann. Die Busfahrer bringen die Kinder rechtzeitig zum Training auf das Gelände am Fernmeldeturm. Nach dem Training holen die Eltern dann entspannt ihr Kind ab.