Martin Sander bis Dezember in der Tulla-Galerie

„Malt endlich wieder“ fordert Martin Sander sein Publikum noch bis zum 15. Dezember auf, denn dann endet seine gleichnamige Ausstellung in der Galerie der Tullarealschule, Tullastraße 25. Ein Teil der Ausstellung ist dem Schwarzwald gewidmet, der Gang durch den Galerie-Flur wird zum Waldspaziergang.

Wie durch Fenster scheint man auf eine lichtdurchflutete Natur zu blicken, dabei sieht man ausschließlich Bäume, keine Hütten oder Wanderer stören den Eindruck. Sander fotografierte aber auch Menschen im Vorbeigehen „morgens beim Kaffeetrinken in Offenburg“, in Momenten, in denen sie in sich versunken sind - nachdenklich, aufs Handy schauend, verkehrt herum auf einem Federtier sitzend.

Spannende Gegensätzlichkeit

Ebenfalls auf diesem Flur ist die Serie der Schwebenden ausgestellt, dabei handelt es sich um große, mehrteilige Portraits von Frauen aus dem Umfeld des Künstlers, die in Kleidung, in der sich wohl fühlen, in liegender Position gemalt wurden und auf den Bildern zu schweben scheinen. Unter den Frauen ist eine Boxerin, die einzige, die sich mit ihrer Sportkleidung in Szene gesetzt hat. Die Gegensätzlichkeit der beiden Teile der Ausstellung macht sie so spannend und sehenswert.

Mehr Infos: tulla-mannheim.de