Kunst mit Füßen getreten

Reduzierte Formgebung und impulsiver Pinselstrich – in den Räumen der Avesta/Casa del Arte in der Schwetzingerstadt stellt Künstler Bahaiden seine aktuellen Werke aus. „33 Tage Mihrab – Schwarze Blumen“ ist die erste Ausstellung nach dem Corona-Lockdown. Zu sehen sind 33 Arbeiten in einer Schau, die einiges zu sagen hat.

Metapher für Frieden

„Als Bahaiden-Fans wissen wir schon lange, dass uns jedes Mal eine Überraschung erwartet“, sagte Gisela Kerntke von KulturQuer Querkultur Rhein-Neckar e.V. bei der Begrüßung der Gäste. Doch dieses Mal hat der Künstler, von dem es meist Riesengemälde in Innenräumen oder an den Außenfassaden von Häusern gibt, mit 33 Gemälden in kleinerem Format (30 mal 42 Zentimeter) ein Ausrufezeichen gesetzt.

Nach dem gerade für Künstler so verheerenden Corona-Lockdown wird Kunst im wahrsten Sinne des Wortes mit den Füßen getreten. Denn betreten kann der Besucher den lichtdurchfluteten Ausstellungsraum nur mit nackten Füßen oder mit einem Plastiküberzug über den Schuhen. Die „Schwarzen Blumen“ in 33 Bildern gleich 33 Tagen sind nicht in traditioneller Weise als Strauß oder Stillleben dargestellt. Vielmehr hat Bahaiden seine Blumenbilder abgelichtet und die Fotografien gleichsam als Teppich auf dem Fußboden ausgelegt, als Transformation in einer Sphäre von Poesie und Musik.

„Schwarze Blumen gibt es in der Natur nicht“, erklärte Kunsthistoriker Benno Lehmann. „Im Werk von Bahaiden stehen sie als Metapher für Freiheit und Frieden, für ein friedliches Miteinander der Menschen ohne Krieg und Vertreibung – ein Wunsch und Appell für des Künstlers Heimatland.“ Der kurdisch-irakische Maler Bahaiden lebt und arbeitet seit 1995 in Mannheim, damals kam er über Umwege als politischer Flüchtling aus dem Irak. Er studierte zunächst an der Universität Heidelberg spanische Literaturwissenschaft und europäische Kunstgeschichte. Bereits seit 1985 nimmt der Maler an verschiedenen Gruppenausstellung und Projekten in Europa teil. Mittlerweile sind auch Ausstellungen auf der ganzen Welt hinzugekommen, beispielsweise in Chicago im Museum of Modern Art, im Metropolitan Museum in Tokio oder im Evrensel-Kulturzentrum in Izmir. „Bilder wie ein schöner Tag in Farben, seltenen Farben, ohne Zwang, ohne Drang, ohne Autorität, einfach revolutionär“ – dieser Satz auf der Homepage von Bahaiden beschreibt die Intention des Künstlers. „Schwarz“ ist für ihn nicht Ausdruck von Hoffnungslosigkeit, sondern steht symbolisch für die Kraft des Geistes und der Liebe. Seine Blumen in der dynamisch aufgetragenen Farbe Schwarz werden ergänzt durch persische Poesie in goldenen Schriftzeichen. Diese „beinhalten die Beziehung des Menschen zur Natur, zur Liebe und ästhetischen Dingen – ein Hinweis auf die orientalische Tradition“, so Lehmann. Mit vier goldenen Punkten bringt sich Bahaiden persönlich in die Malerei ein: Sie stehen für Werte, Beziehung zu Gott, Mutter, Liebe und ich.

