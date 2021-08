Konzert beim TSV am Nachmittag

Johann Strauss & Co: So lautet der Titel über das Programm, das am Sonntag, 12. September, 11 Uhr, die Besucher in der Oststadt erwartet. Das Orchester des TSV Mannheim von 1846 e.V. lädt an diesem Vormittag zu einem Konzert in die große Halle des TSV-Sportzentrums am Fernmeldeturm, Hans-Reschke-Ufer 4a, ein. Unter der Leitung seines Dirigenten und Primas Ionel Ungureanu präsentieren die Musiker und Musikerinnen bekannte Melodien von Johann Strauss, Emmerich Kálmán, Franz Lehar, Emil Waldteufel und Paul Lincke. Moderiert wird der musikalischer Vormittag von Franziska Billau.

Das Konzert dauert etwa 90 Minuten und wird ohne Pause stattfinden. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden sind aber sehr willkommen. Eine Platzreservierung ist unbedingt erforderlich – und zwar unter der Telefonnummer 06353/9 29 12 92. aph