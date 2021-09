Kleine Künstler gestalten große Werke

Emilia und Leon experimentieren hochkonzentriert und mit viel Spaß mit Farben und Formen. Sie malen Stillleben, gestalten Masken und Profilbilder, arbeiten in unterschiedlichen Techniken, wie Frottage, Schneiden und Kleben. Sie verwenden verschiedene Materialien, arbeiten mit Pinsel oder Kreide auf Holz oder Papier – und besuchen auch die „James-Ensor-Ausstellung“ in der Städtischen Kunsthalle.

Weiterer Workshop Auch außerhalb der Ferien gibt es Angebote: Im Workshop „Guckloch“ jeden zweiten Samstag im Monat, 15.30 bis 17 Uhr, steht das Experimentieren mit den Techniken Acryl, Aquarell, Pastell, Kohle, Bleistift, Linoldruck, Collage, Ton, Gips, Pappmaché und Speckstein im Vordergrund. Intensives Erspüren der Materialeigenschaften sensibilisiert die Sinne und lädt zu individuellem künstlerischem Ausdruck ein. Kosten: Fünf Euro pro Kind. ost

Im Sommerferienworkshop „Mäuse, Muscheln und Masken – kunterbunte Bilder gestalten“ mit den Künstlerinnen Cornelia Dannenberg und Andrea Ostermeyer öffnen Kinder von sechs bis sieben Jahren ein Fenster zur Kunst. Eine Säule der Museumsarbeit sind solche Bildungs- und Vermittlungsangebote zur Kunsthalle.

Von Meerestieren bis zu Gemüse

So hat die Museumspädagogik in bewährter Kooperation mit der Abendakademie auch in diesem Sommer ein kreatives, abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder im Rahmen der aktuellen Ausstellung auf die Beine gestellt. Dabei können die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes bunte Ferien erleben. Auf einer spannenden Entdeckungsreise in die Bilderwelt von Ensor denken die 13 Teilnehmer über den Künstler und die Vielfalt seiner Kunst nach – um anschließend im Atelier selbst kunterbunte Stillleben zu gestalten.

Das Meer im belgischen Ostende und der Souvenirladen seiner Eltern boten Maler James Ensor faszinierende Dinge, die er sammelte, zu Stillleben arrangierte und in mehr als hundert bunten Bildern malte: Ein herrlicher Mix aus Meerestieren, chinesischem Porzellan, Karnevalsmasken und Küchengemüse.

In der kreativen Atmosphäre des lichtdurchfluteten Ateliers bieten Dannenberg und Ostermeyer sowie FSJlerin Vanessa Bellon den Kindern Inspiration und Freiraum für eigene Ideen, Gedanken und Vorstellungen. Hier kann nach Herzenslust gemalt, gezeichnet, geschnitten, geklebt, geformt, geschaut, gelauscht und entspannt werden.

Spielerisch entdecken Daphnie, Ida und Alma in dem Workshop ihre eigene Phantasie und sind motiviert, diese auch auszudrücken. Beim Experimentieren mit Farben und anderen Materialien werden ihre Sinne angeregt und geschärft. „Am liebsten würde ich in der Kunsthalle wohnen“, sagt Sascha.

Die Workshops seien rasch ausgebucht gewesen, erklärt die Leiterin der Museumspädagogik, Dorothee Höfert. „Die Kinder haben viel Spaß, und wir freuen uns, mit ihnen wieder in die Welt der Kunst und Kultur einzutauchen.“ Das sei leider in der Pandemiezeit, als die Museen geschlossen waren, nicht möglich gewesen. „Vor allem das Soziale mussten viele Kinder schwer vermissen“, weiß Höfert – und freut sich umso mehr über ihre jungen Besucher.