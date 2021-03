Die vom Bezirksbeirat Oststadt/Schwetzingerstadt vorgeschlagenen Fahrrad-Luftpumpenstation neben der VRN-Nextbike Station an der Pestalozzischule kommt nicht. Das geht aus einer schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung auf eine entsprechenden Anfrage des Gremiums hervor.

Durch eine dezentrale Verteilung von Fahrradhändlern im Stadtgebiet bestehe für Radfahrer eine gute Grundversorgung in Sachen Luft-Station, so die Mitteilung der Verwaltung. Die Stadt verwies zudem auf die Aufpump-Möglichkeiten im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof sowie auf dem Alten Meßplatz („ALTER“).

Kontinuierliche Wartung

Neben der Erstinvestition für die Anschaffung und den Einbau von Pumpen sei vor allem die kontinuierliche Wartung ein wichtiger Aspekt, diese Arbeiten könne das städtische Personal nicht übernehmen, argumentiert die Verwaltung. Die Mittel für Investition und dauerhafte Wartung durch einen externen Dienstleister seien nicht im städtischen Haushalt eingestellt. scho