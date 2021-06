Jugendtreff „eine Bereicherung“

Das „Anwohnerschutzkonzept Buga 2023“ stand ganz oben auf der Tagesordnung bei der von Stadträtin Melis Sekmen (Grüne) geleiteten digitalen Bezirksbeiratssitzung Schwetzingerstadt/Oststadt. „Die Projektgruppe Konversion hat die Steuerung seit drei Monaten übernommen“, erklärte dazu Klaus-Jürgen Ammer für die Verwaltung. Über Problematik und Maßnahmen zum Anwohnerschutz berichtete dann sein Kollege Angelo Canu: „Es geht um die Besucher von außerhalb, die – wie die Mannheimer – versuchen werden, kostenlos und bequem zu parken. Um hier regulierend einzugreifen, gebe es nur zwei Möglichkeiten: „Bewohnerparkausweise und Kontrollen.“

Schwetzingerstadt und Oststadt seien vollständig durch Bewohnerparkzonen geschützt, so Canu. Die Frage nach der Situation bei den restlichen Parkplätzen stelle sich. Auf dem Friedensplatz sei freies Parken nicht möglich, da er nur für Reisebusse vorgesehen ist. Im Gewerbegebiet Fahrlach habe die Verwaltung keine verkehrsrechtliche Handhabe. Aber die Buga öffne erst zwischen 9 und 10 Uhr, und die meisten Gewerbebetriebe fingen früher an, da hätten Besucher nur eine geringe Chance. In der Gottlieb-Daimler-Straße, so Canu, gebe es ohnehin nur Parkstände mit Parkscheibe an allen Werktagen (24 Stunden). Bleibe noch die Ludwig-Ratzel-Straße, wo ungeordnet geparkt werde. „Die Parkplätze dort sind baulich nicht gefestigt und können nicht als Parkstreifen ausgewiesen werden, deshalb haben wir dort keine verkehrsrechtliche Handhabe“, sagte Canu. Doch auch dort parkten Arbeitnehmer.

Larissa Mikulasch vom Fachbereich 33 erklärte, wie ein Bewohnerparkausweis beantragt werden kann. Die Bezirksbeiräte Regina Jutz und Alexander Mieske (beide Grüne) sowie Gunter Zimmermann (FDP) wollten wissen, wo die Besucher parken sollen und wie die Parkströme geleitet werden. Canu erwiderte: „Buga-Besucher werden direkt zum Maimarkt geleitet und mit Shuttle-Bussen verteilt zum Luisenpark und zu Spinelli.“ Ammer ergänzte: „Das Verkehrskonzept wird Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach vorstellen.“ Die Buga-Gesellschaft führe schon länger Gespräche mit der S-Bahn und wegen der Verdichtung der Straßenbahn. Zwischen Luisenpark und Spinelli verkehre die Seilbahn. „Und der Radschnellweg soll auch einen Beitrag leisten“, so Ammer.

Den neuen Jugendtreff stellte Leiterin Ann-Kristin Risser vor, die seit 2017 auch die Offene Jugendarbeit im Stadtteil leitete. Am 19. März erfolgten die Schlüsselübergabe und am 24. März der Umzug ins neue Gebäude in der Wespinstraße mit zwei Gruppenräumen und einem Café.

Gruppenangebote eingeführt

Seit 1. April gehört Nils Kirchgeßner zum Betreuungsteam, bis Anfang Juni gab es Gruppenangebote „für Jugendliche mit gewissem Förderbedarf unter Coronabedingungen“. Seit den Pfingstferien, nachdem die Infektionszahlen fielen, gibt es kleine Gruppenangebote für bis zu zehn Jugendliche und seit Mitte letzter Woche für 15 Jugendliche, beispielsweise auch Hip-Hop. „Bisher läuft es gut an“, sagte Risser. Perspektivisch arbeite man daran, mit Schülern des Liselotte-Gymnasiums ein Schülercafé vorzubereiten. Außerdem strebt das Team den Aufbau eines Fördervereins an. Bezirksbeirat Bernhard Juretzek (CDU) freute sich, dass der Jugendtreff so hervorragend angenommen werde: „Der Jugendtreff ist eine hervorragende Einrichtung und eine Bereicherung für den Stadtteil“, sagte er.

Die Bezirksbeiräte wollten wissen, ob weitere Aktivitäten geplant seien, etwa Koch- und Bewegungsangebote. Laut Risser gibt es derzeit ein Gruppenangebot am Dienstag von 14.30 bis 18 Uhr und Mittwoch bis Freitag zwei Gruppenangebote von 14.30 bis 17.30 Uhr und von 18 bis 20 Uhr. Das Kochangebot mit coronabedingt bisher fünf Jugendlichen soll ausgebaut werden. Ein Gruppenraum im Haus sei nicht nur für Tanz vorgesehen, sondern auch als Bewegungsraum. Man wolle alle Jugendlichen im Stadtteil erreichen und richtete sich nach deren Wünschen. „Wir schauen weiter, wie wir Schritt für Schritt in den offenen Betrieb kommen, es kommt auf die Corona-Verordnung an.“ Auch Angebote in der ersten Ferienwoche seien geplant, wie Graffiti, Hip-Hop und Streetdance sowie kleine Ausflüge.

