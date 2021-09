Hahn Otto in der Friedenskirche

Die Evangelische ChristusFriedenGemeinde lädt zur Bauchrednerpredigt in der Friedenskirche am Sonntag, 12. September um 11 Uhr, Traitteurstraße 50, ein. Hahn Otto und Pfarrerin Maibritt Gustrau haben schon so manches heiße Eisen auf der Kanzel angefasst: Die Frage nach dem Teilen oder nach Eigentum und Besitzlosigkeit. Am Sonntag diskutieren Hahn Otto und Pfarrerin Gustrau auf der Kanzel ganz grundsätzlich über den Glauben. Die Gottesdienste werden als „Freiraum“ gefeiert. Dabei haben Besucher die Möglichkeit, beim Predigen und Beten mitzumachen, sich ins Gespräch verwickeln zu lassen und sich miteinander zu unterhalten. In der Friedenskirche gelten die üblichen Hygieneregeln. Eine Anmeldung im Voraus erleichtert den Einlass. ost

Info: Mehr Infos unter: christusfriedengemeinde.de