Fast 10 000 Euro für Zeltlager und Lernen

Die BBBank Mannheim unterstützt die Pfadfinder-Arbeit an der Christus-Frieden-Gemeinde. Dort baut Gemeindejugendreferentin Marcella Appel seit November 2021 ein gemeinschaftsstärkendes Angebot für Jungen und Mädchen auf. Filialdirektor Stephan Werner und Kimberly Krysta von der Bank überreichten den Scheck in Höhe von 9 454 Euro vor der Christuskirche.

„Learning by doing“ – wie ein roter Faden zieht sich dieses Pfadfinder-Motto durch die Aktivitäten, die Marcella Appel mit den „Pfadis“ umsetzt. Sich selbst ausprobieren, Fertigkeiten üben, Gemeinschaft mit Blick auch auf die anderen erleben, all das möchte die BBBank mit dieser Spende unterstützen: „Ich freue mich, dass das Projekt trotz der äußeren Umstände mit so kreativen Ideen gestartet ist,“ betont Filialdirektor Stephan Werner, „wir unterstützen sehr gerne die Arbeit mit Jugendlichen in der Region“.

Erste Gruppenstunden

Pfarrerin Maibritt Gustrau, geschäftsführende Vorständin des evangelischen Hilfsvereins der Gemeinde, und Vorstandsmitglied Jörg Rünzler sind dankbar für diese Finanzspritze, die das gemeindliche Engagement für Jugendliche ab 13 Jahren stärkt. Die Spende kommt direkt der Arbeit mit den Pfadis zugute. Gemeindejugendreferentin Marcella Appel, die selbst seit ihrem fünften Lebensjahr Pfadfinderin ist, stellte trotz Corona Einiges auf die Beine: So realisierte sie den „Lebendigen Adventskalender“, an dem sich viele Familien beteiligten und im Stadtviertel ihre Fenster vorweihnachtlich gestalteten. Zuletzt hatte Marcella Appel mit den Pfadis im Mai eine Nistkasten-Aktion durchgeführt. Mit dem Motto „schaut hin – packt an, wir „PfadisWirken!“ zum 3. Ökumenischen Kirchentag wurden Nistkästen in die Vorgärten und auf die Balkone Mannheims gebracht werden: Familien, Gemeinden und Kitas konnten einen Bausatz bestellen, der dann per Lastenrad geliefert wurde. So wurden rund 50 Nistkästen verteilt. Im Juni sind nun die ersten Gruppenstunden für Pfadis ab 13 Jahren gestartet.

Wer Lust auf Abenteuer, Natur und Gemeinschaft hat, kann sich den Pfadis anschließen. Immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr trifft sich die Gruppe auf der Grünfläche direkt an der Christuskirche am Werderplatz. Ende der Sommerferien ist eine Teilnahme an einem Pfadfinderlager geplant. Die Unterstützung der BBBank sei bei all diesen Aktivitäten eine wichtige Basis, so die Veranstalter.

Infos und Anmeldung gibt es bei Marcella Appel, Tel. 0621/28000-138, Mail Marcella.Appel@kbz.ekiba.de. red