Denkmalpflege: Ministerin sagt Hilfe zu

In das Ringen um den Erhalt des Stadtbild prägenden Kirchturms der katholischen Kirche St. Peter in der Schwetzingerstadt kommt Bewegung. Auf Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch sagte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, jetzt die Unterstützung der Landesdenkmalpflege zu. Der SPD-Politiker, der von 2017 bis 2019 Vorsitzender des Bezirksbeirats Schwetzingerstadt/Oststadt war, begrüßte diese Ankündigung aus Stuttgart. Es sei gut, dass auch die Landesregierung „ihren Teil zur Wahrung der Mannheimer Geschichte beitragen möchte.“

„Würdige Geschichte“

Wie mehrfach berichtet, ist das Kirchengebäude schon seit Jahren renovierungsbedürftig, der Putz bröckelt, ein Abriss scheint unumgänglich – auch weil immer weniger Gläubige die Gottesdienste besuchen. An der Stelle des Gebäudes plant die Caritas nun ein Pflegeheim, das in den nächsten Jahren neu gebaut werden könnte. Doch während die Bewohner einerseits für die Pläne Verständnis aufbringen, regt sich aber Widerstand gegen den Abriss des Turms.

Dieser sei ein „absolutes Identifikationsmerkmal“ und gehöre nicht nur zur Gemeinde, sondern zum Stadtbild, so die Meinung vieler Mitglieder. Boris Weirauch hatte daraufhin der zuständigen Ministerin einen Brief geschrieben, in dem er sich für den Erhalt einsetzt. „Diese Pläne werden von den Menschen vor Ort mit Bedauern, aber angesichts der schrumpfenden Gemeinde auch mit Verständnis aufgenommen“, erklärt er die Lage: Die Bürgerinnen und Bürger seien an ihn herangetreten und hätten den Wunsch geäußert, bei einem eventuellen Abriss zumindest den Turm der Kirche – auch als Zeugnis der Geschichte, das die Kriegsjahre überstanden hat – zu erhalten.

Konzept gesucht

Die Kirche St. Peter, so heißt es weiter, habe nun mal „eine würdige Geschichte“, auf die die Mannheimerinnen und Mannheimer zu Recht stolz seien. Gerade auch architektonisch galt die Kirche als fortschrittlicher und innovativer Bau über die badischen Landesgrenzen hinweg und wurde nach Fertigstellung im Oktober 1929 als „Deutschlands modernstes Gotteshaus“ gerühmt, berichtete der Politiker.

In Stuttgart fällt das Begehren nun offensichtlich auf fruchtbaren Boden: Gerade der lokale Rückhalt und die Bemühungen um den Erhalt des Turmes könnten, so die Ministerin in ihrem Antwortschreiben, „eine gute Grundlage dafür sein, begleitet vom Landesamt für Denkmalpflege, in einen Austausch mit der Bürgerschaft über Umnutzungsmöglichkeiten zu treten“. Dabei gebe es durchaus Fördermöglichkeiten. So stellt das Land jährlich rund 13,5 Millionen Euro für ein entsprechendes Programm zur Verfügung.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn für die Kirche St. Peter in Mannheim ein Konzept gefunden werden könnte, mit dem sowohl das Denkmal erhalten als auch eine gelingende Nutzung möglich ist“, schreibt Nicole Razavi. Der hohe Turm mit den spitzbogigen Schallfenstern und dem abschließenden Staffelgeschoss in seiner stilprägenden Gestalt sei „ein wichtiger Bestandteil des Kulturdenkmals und eine Höhendominante Mannheims“.

Die Katholische Kirche Mannheim sucht derweil weiter nach Lösungen: „Es braucht es eine tragfähige Zukunftsperspektive“, heißt es aus dem Dekanat: Die kirchlichen Gremien hätten sich mehrheitlich für eine Neuorientierung ausgesprochen und entschieden, dass St. Peter als Kirchort erhalten bleiben soll. Mit dem Caritasverband habe man „einen guten Partner für die Umsetzung gefunden“. Doch bevor weitergearbeitet werden könne, „bedarf es noch vieler Gespräche, unter anderem mit dem Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz der Stadt.“