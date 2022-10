Was eignet sich besser für den ersten Literaturabend in den neuen Räumen der Bibliothekszweigstelle Schönau als ein Krimi, der genau in diesem Stadtteil spielt? Iris Welling las aus „Rache, Hut und Pool-Geflüster“, dem zweiten Band ihrer Seniorenkrimis.

„Mein Name ist Iris, ich bin die späte Rache“ stellte sich die Autorin in James-Bond-Manier vor. Denn auch in der Fortsetzung schmieden

...