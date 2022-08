Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehrswende (mit Video) Was das LaMa „Eddy“ alles kann und was es auf der Butteralm in Mannheim-Schönau macht

Ein LaMa kann vieles, nur nicht spucken. Auf der Butteralm im Mannheimer Stadtteil Schönau steht nun ein LaMa - das Kürzel steht für Lastenrad Mannheim - bereit. Hier steht, was das Fahrzeug alles kann.