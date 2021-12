Unbekannter beraubt 24-Jährigen und bedroht ihn mit Messer– Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau. Ein junger Mann ist am Montagabend in Mannheim-Schönau von einem Unbekannten bestohlen und mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei berichtet, war der 24-Jährige um 18:15 in der Friedrich-Dürr-Straße zu Fuß unterwegs, als ihn ein Mann auf Bargeld ansprach. Als der 24-Jährige ablehnte, zückte der Unbekannte ein Messer und bedrohte ihn. Daraufhin übergab das Opfer dem Mann mehr als 100 Euro. Dieser flüchtete anschließend mit der Beute.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in dem Fall und sucht nach Zeugen. Der Unbekannte ist laut Polizeibeschreibung 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,90 m groß und trug einen schwarzen Vollbart und eine schwarze Wollmütze.

Zeugen, die Hinweise geben können, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.