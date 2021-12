Täter beraubt 24-Jährigen auf der Straße – Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau. Ein junger Mann ist am Montagabend in Mannheim-Schönau von einem Täter bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war der 24-Jährige um 18:15 in der Friedrich-Dürr-Straße zu Fuß unterwegs, als ihn ein anderer Mann auf Bargeld ansprach. Als der 24-Jährige ablehnte, zückte der Täter ein Messer und bedrohte ihn. Daraufhin übergab er dem Räuber mehr als 100 Euro, der Täter flüchtete anschließend mit der Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in dem Fall und sucht nach Zeugen. Der Täter war laut Polizeibeschreibung 30-35 Jahre alt, circa 1,90 m groß, er trug einen schwarzen Vollbart und eine schwarze Wollmütze. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeipräsidium Mannheim unter der Rufnummer 0621 174-4444 melden.

