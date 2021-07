SPD will eine Calisthenics-Anlage

Die SPD-Gemeinderatsfraktion will mit einer Calisthenics-Anlage ein Sportangebot im Freien für den Mannheimer Norden schaffen. Andrea Safferling, sportpolitische Sprecherin, erklärt: „Die Digitalisierung hat unseren Alltag stark verändert. Wir verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen und vor allem im Sitzen.“ Die Corona Pandemie habe die Situation verschärft – vielen Menschen sei das Training in Fitnessstudios weiterhin zu riskant. „Es ist wichtig, dass wir diesem Bewegungsmangel entgegenwirken, um gesundheitliche Folgen zu vermeiden“, so Safferling. Eine gute Lösung sei das Training unter freiem Himmel. „Die Oststadt und der Lindenhof machen es bereits vor. Auch für Schönau, Sandhofen, Scharhof und Blumenau wäre eine Calisthenics-Anlage ein großer Gewinn und Anreiz für mehr Bewegung an der frischen Luft“, ergänzt Simon Schwerdtfeger, Bezirksbeirat und Ortsvereinsvorsitzender der SPD-Schönau. aph

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1