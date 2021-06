SPD schließt Bürgerbüro

Das SPD-Bürgerbüro im Danziger Baumgang auf der Schönau schließt nach zwölf Jahren seine Türen. Seit der Eröffnung im April 2009 sei es beliebter Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger gewesen, nun habe es aufgrund einer Eigenbedarf-Kündigung geschlossen werden müssen, so die Sozialdemokraten. Simon Schwerdtfeger, der Vorsitzende des Ortsvereins, erklärte, seine Partei sei „ohne Büro vor Ort natürlich weniger sichtbar für die Bürgerinnen und Bürger.“ Deshalb sei es wichtig, dass es bald wieder eine zentrale Anlaufstelle gebe. „Wir konnten die Coronazeit gut mit Telefonaten überbrücken, aber für die Zukunft möchten wir so schnell wie möglich wieder persönlich ins Gespräch kommen.“ Stadträtin Andrea Safferling kündigte an, weiterhin für die Bürger da zu sein. „Solange es kein neues Büro vor Ort gibt, bin ich unter der Telefonnummer der SPD-Gemeinderatsfraktion 0621/293-2091 erreichbar.“ Dort könne man jederzeit eine Nachricht hinterlassen, sie rufe dann zurück. scho

