Schwerer Verkehrsunfall in Mannheim-Schönau - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mannheim-Schönau hat sich am Mittwochvormittag ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall im Kreuzungsbereich Viernheimer Weg und Königsberger Allee. An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt. Angaben zufolge sind zwei Personen verletzt worden und der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Unfallstelle ist derzeit gesperrt. Aufgrund von austretender Flüssigkeit muss die Straße nun gereinigt werden. Die beiden Fahrzeuge werden abgeschleppt. Nähere Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

