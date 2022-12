Mannheim. „Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe“ lautet das Motto, wenn das Caritas-Quartierbüro Schönau und die Evangelische Schönaugemeinde am Freitag, 9. Dezember, 14 bis 16 Uhr, in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mannheim zu einer Präventionsveranstaltung im Emmaussaal der Schönaugemeinde im Bromberger Baumgang 18 einladen. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Seniorinnen und Senioren und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1